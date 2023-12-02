Взрыв в Днепре и дискуссия об исключении России из ОБСЕ: хронология 647 дня войны

Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против нашего государства. Под ударом врага оказываются мирные города и, в частности, гражданская инфраструктура.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 647 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.

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