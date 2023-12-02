Взрыв в Днепре и дискуссия об исключении России из ОБСЕ: хронология 647 дня войны
Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против нашего государства. Под ударом врага оказываются мирные города и, в частности, гражданская инфраструктура.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 647 дней. О главных событиях этого времени – читайте в тексте 24 Канала.
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За минувшие сутки 28 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали 113 снарядов. Враг не оставляет попыток наступать по нескольким направлениям на Востоке и Юге. Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов. Силы обороны не только отразили 21 вражескую атаку, а продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута. ВСУ на этом участке фронта наносят врагу немалые потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах. На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Украинские защитники отбили вблизи Авдеевки 21-ю российскую атаку. На Запорожском направлении россияне 8 раз пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино, но успеха не имели. Также враг пытался штурмовать в районе Вербового, но Силы обороны дали отпор и отразили еще 4 атаки. Американский чиновник Джон Кирби прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что целей контрнаступления не удалось достичь из-за того, что партнеры не предоставили Украине все необходимые вооружения. Стремление Украины получить больше оружия вполне оправдано, В ночь на 2 декабря в части областей объявили о воздушной тревоге. Впоследствии местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре. Сирены завыли в нескольких регионах примерно в 2:30. В то же время в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для ряда областей. К слову, об отбое в области сообщили в 02:54. Угроза миновала и для других "красных" регионов. В Украине продолжают делать все возможное и невозможно для того, чтобы выбить врага из родной страны. Глава СБУ поделился деталями боев за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной этого года. Василий Малюк в фильме 1+1 "Бахмут. Дорогая жизнь" рассказал о колоссальных потерях врага, которые тот понес весной. Их нанесли бойцы Центра специальных операций "А". По словам главы СБУ Василия Малюка, одна из групп бойцов Центра специальных операций "А" смогла уничтожить 79 единиц техники. Такой результативности удалось добиться за четыре боевых выхода. В ОБСЕ шла дискуссия об исключении России. Говорят, что она "исчерпана". Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяр Османи. Он рассказал, к чему пришли все собравшиеся. По его словам, странам-участникам не удалось прийти к общему решению. Он отметил, что в ОБСЕ шли дебаты относительно того, чтобы Россию исключили. Причина – нарушение основополагающих принципов и обязательств Организации страной-агрессором. Впрочем, говорит Османи, сейчас есть "юридический и политический аргументы" от государств-участников,почему сделать этого не могут.
Что происходит на Херсонщине
Ситуация на фронте
В США считают, что желание иметь больше оружия – оправдано
– сказал он.
В Днепре раздался взрыв
В СБУ рассказали о боях за "Дорогу жизни"
Дискуссия об исключении России из ОБСЕ
За минувшие сутки 28 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали 113 снарядов.
Враг не оставляет попыток наступать по нескольким направлениям на Востоке и Юге. Однако Силы обороны продолжают давать мощный отпор оккупантам. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.
На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов. Силы обороны не только отразили 21 вражескую атаку, а продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута. ВСУ на этом участке фронта наносят врагу немалые потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Украинские защитники отбили вблизи Авдеевки 21-ю российскую атаку.
На Запорожском направлении россияне 8 раз пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино, но успеха не имели. Также враг пытался штурмовать в районе Вербового, но Силы обороны дали отпор и отразили еще 4 атаки.
Американский чиновник Джон Кирби прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что целей контрнаступления не удалось достичь из-за того, что партнеры не предоставили Украине все необходимые вооружения.
Стремление Украины получить больше оружия вполне оправдано,
В ночь на 2 декабря в части областей объявили о воздушной тревоге. Впоследствии местные жители сообщили о звуках взрывов в Днепре.
Сирены завыли в нескольких регионах примерно в 2:30. В то же время в Воздушных силах проинформировали о ракетной опасности для ряда областей.
К слову, об отбое в области сообщили в 02:54. Угроза миновала и для других "красных" регионов.
В Украине продолжают делать все возможное и невозможно для того, чтобы выбить врага из родной страны. Глава СБУ поделился деталями боев за "Дорогу жизни" под Бахмутом весной этого года.
Василий Малюк в фильме 1+1 "Бахмут. Дорогая жизнь" рассказал о колоссальных потерях врага, которые тот понес весной. Их нанесли бойцы Центра специальных операций "А".
По словам главы СБУ Василия Малюка, одна из групп бойцов Центра специальных операций "А" смогла уничтожить 79 единиц техники. Такой результативности удалось добиться за четыре боевых выхода.
В ОБСЕ шла дискуссия об исключении России. Говорят, что она "исчерпана". Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяр Османи.
Он рассказал, к чему пришли все собравшиеся. По его словам, странам-участникам не удалось прийти к общему решению.
Он отметил, что в ОБСЕ шли дебаты относительно того, чтобы Россию исключили. Причина – нарушение основополагающих принципов и обязательств Организации страной-агрессором. Впрочем, говорит Османи, сейчас есть "юридический и политический аргументы" от государств-участников,почему сделать этого не могут.