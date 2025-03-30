Взрывы в Днепре: в сторону города двигались вражеские БпЛА

В Днепре вечером 30 марта прогремели взрывы. В сторону города двигались российские БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе удара ударными БпЛА Днепропетровскую область и Запорожье.

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Что известно о взрывах в Днепре

По данным Воздушных сил вражеские БпЛА из Запорожья летели курсом на Днепропетровщину.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили уже через несколько минут – в 19:09.

Внимание! Днепр! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-востока. Находитесь в укрытиях!

– писали в Воздушных силах в 19:25.

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Громко в Днепре было примерно в 19:31. Предварительно, работала ПВО.

"В небе над областью вражеские беспилотники. Позаботьтесь о безопасности", – отметил председатель ОВА Сергей Лысак.

Сейчас о возможных последствиях атаки местные власти не сообщали.