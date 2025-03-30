Взрывы в Днепре: в сторону города двигались вражеские БпЛА
- В Днепре 30 марта прогремели взрывы из-за движения российских БпЛА в направлении города.
- Предварительно, работала ПВО; о последствиях атаки не сообщали.
В Днепре вечером 30 марта прогремели взрывы. В сторону города двигались российские БпЛА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе удара ударными БпЛА Днепропетровскую область и Запорожье.
Смотрите также Крик и сирены: в полиции показали первые минуты после циничных ударов России по Харькову
Что известно о взрывах в Днепре
По данным Воздушных сил вражеские БпЛА из Запорожья летели курсом на Днепропетровщину.
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили уже через несколько минут – в 19:09.
Внимание! Днепр! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-востока. Находитесь в укрытиях!
– писали в Воздушных силах в 19:25.
К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Громко в Днепре было примерно в 19:31. Предварительно, работала ПВО.
"В небе над областью вражеские беспилотники. Позаботьтесь о безопасности", – отметил председатель ОВА Сергей Лысак.
Сейчас о возможных последствиях атаки местные власти не сообщали.