Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу удару ударними БпЛА Дніпропетровщину та Запоріжжя.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

За даними Повітряних сил ворожі БпЛА із Запоріжжя летіли курсом на Дніпропетровщину.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили вже за декілька хвилин – о 19:09.

Увага! Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з південного сходу. Перебувайте в укриттях!

– писали у Повітряних силах о 19:25.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Гучно у Дніпрі було приблизно о 19:31. Попередньо, працювала ППО.

"В небі над областю ворожі безпілотники. Подбайте про безпеку", – наголосив голова ОВА Сергій Лисак.

Наразі про можливі наслідки атаки місцева влада не повідомляла.