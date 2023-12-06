"Салют ко дню ВСУ": в Донецке взрывы – горят резервуары с горючим

В оккупированном Донецке вечером сегодня, 6 декабря, прогремели мощные взрывы. В одном из районов города сообщают о сильном задымлении.

В частности, местные телеграмм-каналы публикуют видео с места "чрезвычайного" события. Хотя, уместнее говорить "привычной".

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Явление масштабное

Отмечают, что взрывы в Донецке прогремели после 15.00. Их слышали в Буденовском и Ленинском районах города.

После этого жители заметили в Буденовском районе черный дым. Говорят, явление достаточно масштабное, ведь дым виден с разных точек города.

Оккупанты пока не комментировали взрывы.



В Донецке прогремели взрывы / Фото с тг-каналов

Что же могло произойти у оккупантов

В сети пишут, что огонь охватил заправку, а пропагандистские СМИ заявили об обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, есть предположение, что прилет произошел именно в Буденновском районе города и, скорее всего, прилетело по составу оккупантов с топливом.



В Донецке сообщают о масштабном задымлении / Фото с тг-каналов

Пользователи уже шутят, что в оккупированном Донецке устроили салюты ко Дню Вооруженных Сил Украины.

К слову, "праздновали" сегодня и в Луганске, который тоже пока контролируют россияне. Там свершилась ликвидация местного депутата

На оккупированных территориях постоянно неспокойно. Да, в ночь на 4 декабря в Луганске тоже раздавались мощные взрывы. В ВСУ подтвердили удар и сообщили об успешном поражении нефтебазы россиян.