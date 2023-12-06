Зокрема, місцеві телеграм-канали публікують відео з місця "надзвичайної" події. Хоча, уже доречніше казати "звичної".
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Явище масштабне
Зазначають, що вибухи у Донецьку прогриміли після 15:00. Їх чули у Будьонівському та Ленінському районах міста.
Після цього жителі помітили у Будьонівському районі чорний дим. Кажуть, явище досить масштабне, адже дим видно з різних точок міста.
Окупанти наразі не коментували вибухи.
У Донецьку прогриміли вибухи / Фото з тг-каналів
Що ж могло статись в окупантів
У мережі пишуть, що вогонь охопив заправку, а пропагандистські ЗМІ заявили про обстріл з боку ЗСУ. Крім того, є припущення, що приліт стався саме у Будьонівському районі міста і що, найімовірніше, прилетіло по складу окупантів із паливом.
У Донецьку повідомляють про масштабне задимлення / Фото з тг-каналів
Користувачі уже жартують, що це в окупованому Донецьку влаштували салюти до Дня Збройних Сил України.
До слова, "святкували" сьогодні і в Луганську, який теж поки що контролюють росіяни. Там відбулась ліквідація місцевого депутата.
На окупованих територіях постійно неспокійно. Так, у ніч проти 4 грудня в Луганську теж лунали потужні вибухи. У ЗСУ підтвердили удар й повідомили про успішне ураження нафтобази росіян.