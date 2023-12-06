Зокрема, місцеві телеграм-канали публікують відео з місця "надзвичайної" події. Хоча, уже доречніше казати "звичної".

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Явище масштабне

Зазначають, що вибухи у Донецьку прогриміли після 15:00. Їх чули у Будьонівському та Ленінському районах міста.

Після цього жителі помітили у Будьонівському районі чорний дим. Кажуть, явище досить масштабне, адже дим видно з різних точок міста.

Окупанти наразі не коментували вибухи.



У Донецьку прогриміли вибухи / Фото з тг-каналів

Що ж могло статись в окупантів

У мережі пишуть, що вогонь охопив заправку, а пропагандистські ЗМІ заявили про обстріл з боку ЗСУ. Крім того, є припущення, що приліт стався саме у Будьонівському районі міста і що, найімовірніше, прилетіло по складу окупантів із паливом.



У Донецьку повідомляють про масштабне задимлення / Фото з тг-каналів

Користувачі уже жартують, що це в окупованому Донецьку влаштували салюти до Дня Збройних Сил України.

До слова, "святкували" сьогодні і в Луганську, який теж поки що контролюють росіяни. Там відбулась ліквідація місцевого депутата.

На окупованих територіях постійно неспокійно. Так, у ніч проти 4 грудня в Луганську теж лунали потужні вибухи. У ЗСУ підтвердили удар й повідомили про успішне ураження нафтобази росіян.