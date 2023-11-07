Там учили операторов БПЛА: в Донецке под ударом оказался "Центр беспилотных систем"

Днем 7 ноября в центре оккупированного Донецка местные сообщали о мощном взрыве. Под ударом ВСУ мог оказаться центр, где проходили подготовку российские операторы БПЛА.

Ранее местные активно публиковали кадры столба дыма над городом, а после прилет подтвердили российские СМИ. По словам пропагандистов, по центру ударили с HIMARS.

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Что известно об атаке

По словам оккупантов и местных, под ударом оказался "Республиканский центр беспилотных систем", который занимался подготовкой военных операторов дронов. Он расположен на улице Челюскинцев, 49. По нему якобы ударили украинские военные из HIMARS.

Кремлевские СМИ пишут по меньшей мере о 5 погибших в результате прилета. Окончательное количество жертв после атаки неизвестно.

Также есть информация, что упали в Буденновском районе обломки ракеты ПВО. В сети говорят, что под завалами могут быть люди.

Последствия прилета по оккупированному Донецку: смотрите видео

Взрывы на оккупированных территориях