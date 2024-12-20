В оккупированном Донецке взрывы повредили здание ФСБ: в сети публикуют видео

В пятницу, 20 декабря, во временно оккупированном Донецке прогремел ряд взрывов. Удар пришелся по зданию, которое сейчас является управлением ФСБ.

Ранее здание использовало так называемое министерство государственной безопасности донецкой псевдореспублики. Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на видео местных жителей, передает 24 Канал.

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В Донецке взрывы повредили здание ФСБ

Отмечается, что Донецк атаковали ракеты, в небе прозвучало не менее 6 взрывов. В городе работала российская ПВО.

Пострадал комплекс зданий на бульваре Шевченко, 26. До оккупации города в 2014 году там была налоговая инспекция Калининского района.

В здании на Шевченко задержанных допрашивали и пытали перед отправкой в тюрьму "Изоляция". С 2014 года фактическое руководство структурой осуществляли сотрудники ФСБ.

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: смотреть видео

После 2022 года ФСБ начало активно использовать отремонтированную штаб-квартиру на улице Щорса, 62 – бывшее здание управления СБУ. В тот район также неоднократно были прилеты.