Уничтожение инфраструктуры в Крыму ускоряет деоккупацию: Подоляк объяснил связь

В результате взрывов возле Джанкоя во временно оккупированном Крыму была повреждена железнодорожная инфраструктура. Это может ускорить деоккупацию полуострова.

Однако оккупанты смогут отремонтировать железную дорогу, поэтому всю транспортную инфраструктуру врага нужно уничтожать более существенно. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Обратите внимание В сети опубликовали момент "хлопка" возле Джанкоя в Крыму

Уничтожение инфраструктуры в Крыму

По его словам, в Украине работают над тем, чтобы разрушить военную инфраструктуру оккупантов в Крыму, с помощью которой они перебрасывают запасы техники и живой силы на Херсонское и Запорожское направления.

Без этого мы не решим вопрос логистического обеспечения российской оккупационной армии,

– заметил советник главы Офиса Президента.

Он пояснил, что по всей линии фронта украинские силы проводят эффективную контрвойну и деблокаду. Это отличается от тактики россии с ее прямолинейными атаками. ВСУ абсолютно точечно и профессионально уничтожают центры обеспечения врага, склады, оперативно-тактические штабы и т.д.

Как это связано с деоккупацией территории

Подоляк заметил, на таком большом расстоянии, как Джанкой подобного еще не происходило. Однако вся логистическая инфраструктура врага должна быть разрушена, чтобы деоккупировать наши территории.

Для того чтобы деблокировать нашу территорию с минимальными потерями, нужно уничтожить всю инфраструктуру обеспечения российской армии,

– объяснил советник главы ОП.

По его словам, россияне не умеют перестраивать все быстро. Поэтому на время теряют возможность доступа к складам.

В то же время инфраструктуру нужно уничтожать не только на расстоянии 70 километров от линии фронта, а как можно глубже. Ибо ключевые штабы и операционные базы расположены на таком расстоянии, как Джанкой, около 150 – 200 километров от линии столкновения.

Подоляк рассказал об уничтожении инфраструктуры в Крыму: смотрите видео

Взрывы в Крыму: что известно

Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о попадании в хранилище боеприпасов возле Джанкоя. Он также сообщил о точном попадании по воинским частям россиян в Азовском.

Из-за взрывов повреждена железная дорога возле Джанкоя. Ставленник кремля в оккупированном Крыму сергей аксенов заявил об остановке движения поездов с материка. Международное разведывательное сообщество InformNapalm информирует, что из-за взрывов приостановлено движение всех поездов в районе станции "Азовская".

Это уже не первая партия "хлопка", которую завезли в Крым. 9 августа серия взрывов прозвучала у авиабазы россиян в Новофедоровке. После взрывов "администрация" оккупантов объявила на территории некоторых районов полуострова "желтый" уровень террористической опасности.

В результате "неприятности" оккупанты потеряли 9 воздушных судов на аэродроме "Саки". Это подтвердили в воздушных силах. Однако россияне начали паниковать и сразу менять свои версии произошедшего.

Смотрите видео на тему – Последствия ударов по складам оккупантов