Могло прилететь по аэродрому: яркие видео громких взрывов и пожара в Джанкое
Ночь в оккупированном Крыму оказалась очень неспокойной. Как сообщали жители Джанкоя, взрывы в городе были настолько мощными, что от них содрогались дома.
Кроме того, в Джанкое на месте взрывов разгорелся большой пожар. Мониторинговые каналы уверяют, что он случился на российском военном аэродроме.
Смотрите также Очень удивлять врага, – авиаэксперт сказал, на что способен новый украинский дрон-камикадзе
"Зарево" над оккупированным Джанкоем
Так, телеграмм – канал "Крымский ветер" отмечает что спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.
Где горело в Джанкое / Фото соцсети
После сообщений о взрывах так называемый министр транспорта российского правительства Крыма Николай Лукашенко заявил о перекрытии дороги от Джанкоя до села Победное, которая проходит у аэродрома, перекрыта. Вероятно, причиной перекрытия является детонация боеприпасов, которая продолжается на аэродроме.
Известно, что это аэродром – главный логистический хаб для российской армии, место базирования ударных вертолетов. Впрочем, здесь базировались не только вертолеты, но и пусковые установки С-300/С-400.
Заметим, что на аэродроме Джанкой дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВКС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.
Интересно, что взрывы начались до объявления тревоги в воинской части.
Тем временем в сети появились видео пожаров и взрывов.
Мощные вспышки на аэродроме: видео соцсети
Клубы дыма после взрывов в Джанкое: смотрите видео
"Прилет" по командному пункту: что известно
- 15 апреля в Крыму было очень шумно.
- На полуострове объявлялась воздушная тревога, связанная с ракетной опасностью. Она длилась около двух часов.
- Да, сигнал тревоги раздался в 11:26.
- В Севастополе оккупанты поднимали в небо истребители. А над бухтами пустили дымовую завесу. В городе также раздавались взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.
- Позже источники 24-го канала в спецслужбах рассказали, что Силы обороны поразили командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.
- Партизаны из "Атеша" говорят, что произошло также вероятное попадание в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Севастополе.