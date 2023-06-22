Не Чонгаром единственным: "хлопок" пришел и к оккупированному Джанкою

Утро 22 июня для окупантов оказалось, мягко говоря, не очень. Кроме удара по Чонгарскому мосту, взрывы раздавались и во временно оккупированном Джанкое в Крыму.

Об этом в эфире радио NV сообщил заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Денис Чистиков. Он добавил, что утренний "хлопок" коллаборанты в Крыму тщательно скрывают, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Крыму

Утром панические настроения возникли в Джанкое. Местные жители говорят о большом количестве взрывов в этом районе, и оккупационная администрация это умалчивает,

– заявил Чистиков.

По его словам, также поступают сообщения об уничтожении трансформатора вблизи Керчи минувшей ночью.

"Там находятся российские пограничники, у них возникла паника", – подчеркнул представитель Президента.

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту