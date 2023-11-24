Враг точно понес там сверхбольшие потери, – Федоров о последствиях взрывов в Джанкое

В ночь на 24 ноября во временно оккупированном Джанкое раздались мощные взрывы. "Тревожно" было на территории воинской части.

В эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров прокомментировал последствия мощных взрывов во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что после "хлопка" на пункте пропуска образовались огромные очереди, передает 24 Канал.

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"Тревожное" начало дня для оккупантов

Федоров подтвердил, что взрывы во временно оккупированном Джанкое прогремели на территории воинской части. По его словам, местные жители заявили, по меньшей мере, о 10 мощных взрывах.

Уже традиционно после взрывов в пункте пропуска возникли очереди. Федоров заявил, что полностью перекрыто сообщение через пункт пропуска "Чонгар" между временно оккупированной территорией Херсонской области и Крымом. Местные жители в сети сообщают, что огромные очереди образовались как в одну, так и в другую сторону.

Поэтому полностью пункт пропуска не работает, и враг точно понес там (в Джанкое – 24 Канал) сверхбольшие потери,

– прокомментировал взрывы Федоров.

Он также сообщил, что тревожно было в пятницу, 24 ноября, и в поселке Акимовка Запорожской области. Федоров уточнил, что населенный пункт расположен между Мелитополем и Джанкоем.

Взрывы в Джанкое: что известно