Взрывы в Джанкое должны остановить поставки оккупантов на Запорожье и Херсонщине, – Генштаб

В Генштабе ВСУ прокомментировали взрывы в Джанкое 20 марта. Там рассказали, как это повлияет на поставку оружия оккупантам.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов заявил, что целью взрывов во временно оккупированном Джанкое в украинском Крыму было полная или частичная остановка логистического обеспечения группировок россиян в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей. Об этом он рассказал во время брифинга, передает 24 Канал.

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Как повреждение железной дороги в Джанкое повлияет на логистику россиян

По его словам, взрывы в Джанкое не разрушат поставки врагом боеприпасов в Крым, потому что другие железнодорожные узлы еще находятся, в частности, в Симферополе. При этом он подчеркнул, что удары по Джанкое могут помешать обеспечению оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, который, например, идет в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз либо полная остановка, либо препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории,

– сказал он.

Мощные взрывы в Джанкое: главное