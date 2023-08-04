Мы же обещали, что сезон "хлопков" будет насыщенным, – ОК "Юг" о взрывах в Феодосии
Новые взрывы во временно оккупированном Крыму являются продолжением сезона "хлопка". Сейчас он в самом разгаре и совсем не планирует заканчиваться.
Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
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Во временно оккупированной Феодосии слышали взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщали о повреждении нефтебазы морскими дронами. Оккупационные власти, как всегда, опровергают любые попадания.
Сезон хлопка продолжается. Мы обещали, что он будет у нас насыщенным и мощным. И пока пытаемся держать марку,
– отметила Наталья Гуменюк.
В ОК "Юг" к тому же заинтриговали, что результаты ночного "хлопка" будут впоследствии от официального источника.
"Уничтожение мощностей врага всегда идет на пользу Силам обороны", – добавила Гуменюк.
Отметим, что оккупационные власти похвастались, что якобы хваленая ПВО сбила все цели в Крыму. В то же время громко было не только в Феодосии, но и в Армянске и Джанкое.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Утром 2 августа в Гвардейском раздались взрывы. Там же расположена российская авиабаза с одноименным названием. После взрыва в небо поднялся густой дым. Инцидент никак не комментировались. Хотя на этом фоне сообщили о перекрытии движения на Крымском мосту.
- Беспокойно было и во временно оккупированном Симферополе. 31 июля там сообщали о более 8 взрывов. Местные телеграмм-каналы заявляли о якобы работе ПВО. Однако вряд ли оно действительно сработало.
- А вот 29 июля немного прилег и устал Чонгарский мост. Мостовой переход довольно сильно пострадал. Это, в свою очередь, привело к немалым проблемам с логистикой.