В Феодосии и на Старокрымском полигоне взрывы, а Брянск напугали дроны

Во временно оккупированном Крыму в который раз что-то взрывается. Оккупанты никак не поймут, что им там не рады.

Местные жители сообщают о взрывах в Крыму. Об этом пишут телеграм-каналы. А над Брянском заметили дроны.

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Что известно

В Феодосии "хлопки" и выстрелы, а на Старокрымском полигоне мощные взрывы.

Феодосия – большой город на юго-востоке Крыма. Как сообщают местные, звуки стрельбы доносились со стороны стадиона "Динамо".

Там рядом казармы воинской части. Да и до порта, собственно, недалеко,

– отметили журналисты.

Где расположен стадион "Динамо" в Феодосии: показываем на карте

На карте видно, что стадион практически на берегу моря.

Тем временем Брянск атакуют беспилотники

Какое интересное совпадение! О дронах над югом России сообщили вечером 31 августа.

Россияне выложили в сеть записи. Смотреть их довольно забавно: они считают БПЛА в небе и сетуют на то, что плохо видно.

"Вон один, а вон второй": смотрите видео

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

На втором видео россиянка с ребенком наблюдает за беспилотником. Ребенок довольно возбужденно спрашивает, где же дрон, а вот мама довольно спокойна. А зря!

Мам, а где он: смотрите видео

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Что ж, маленькие россияне увидят еще не один дрон, пока идет война.

Российские пропагандистские каналы отчитываются, что "дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон над Брянской областью". Очередная ложь?

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Что известно о полигоне в Крыму