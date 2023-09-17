Взрывы на Фиоленте возле Севастополя: СМИ сообщили о совместной операции ВМС и ГУР

Вечером 17 сентября сообщили о мощных взрывах во временно оккупированном Крыму. По данным СМИ, прошла совместная операция ВМС и ГУР.

Первые взрывы прогремели около 20:15. Сообщают, что они были очень мощными: дома затряслись. Сначала испуганные местные жители писали о двух вспышках. Взрывы раздались ориентировочно с Фиолента.

Обратите внимание Дома задрожали: в Севастополе раздались мощные взрывы

Взрывы начались примерно в 20:15. Было три громких взрыва и несколько тихих. Знакомый написал, что взрывы были на юге города в стороне мыса Фиолент,

– рассказал местный житель.

Сразу после взрывов по Севастополю промчались скорые. В чатах – паника.

Сообщается, что в районе Фиолента базируется 26-й морской радиотехнический отряд и расположена радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами.

Оккупационные власти пока молчат. Даже никто не выступил с заявлением о работе легендарной "ПВО". В то же время в минобороны страны-террориста уже отреагировали. Там "сообщили", что над Крымом вроде бы сбили два украинских БПЛА. Даже сами россияне уже перестают верить в эти абсурдные заявления.

Оккупантам уже пора осознать, что у них нет никакого будущего в Крыму. Это была, есть и будет Украина. "Хлопок" посещает полуостров, чтобы напомнить оккупантам об этом.