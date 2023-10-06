Утренний удар по Харькову: полиция назвала ракету, которой россияне могли ударить по городу

Россияне с утра 6 октября атаковали Харьков. В городе зафиксировано два прилета вражеских ракет.

Россия еще раз нанесла удар по Харькову. По предварительной информации, оккупанты ударили по мирному городу "Искандерами".

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Обзор продолжается

На месте происшествия работают специалисты. В частности, следователи, криминалисты и сотрудники взрывотехнической службы.

Что известно об "Искандерах" это баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля. Впервые ракету типа "Искандер" представили в августе 1999 года. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами - не менее 500 километров. По оценкам экспертов, она может достигать 700 километров.

Правоохранители просят не выкладывать фото и видео с места происшествия.

В Харькове не была объявлена тревога