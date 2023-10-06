Утренний удар по Харькову: полиция назвала ракету, которой россияне могли ударить по городу
Источник:Полиция Харьковской области
Россияне с утра 6 октября атаковали Харьков. В городе зафиксировано два прилета вражеских ракет.
Россия еще раз нанесла удар по Харькову. По предварительной информации, оккупанты ударили по мирному городу "Искандерами".
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Обзор продолжается
На месте происшествия работают специалисты. В частности, следователи, криминалисты и сотрудники взрывотехнической службы.
Что известно об "Искандерах"
это баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля. Впервые ракету типа "Искандер" представили в августе 1999 года. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами - не менее 500 километров. По оценкам экспертов, она может достигать 700 километров.
Правоохранители просят не выкладывать фото и видео с места происшествия.
В Харькове не была объявлена тревога
- Взрывы в городе 6 октября раздались до объявления воздушной тревоги. У жителей, которые могли быть на улице во время атаки, не было возможности отреагировать на возможную угрозу и перейти к укрытиям.
- Местные СМИ писали, что ракеты летят над городом в 06:45. Почти сразу же появились сообщения о взрывах. Мэр Харькова Игорь Терехов тоже подтвердил, что город находился под вражеским обстрелом.
- Воздушную тревогу наконец объявили, но уже в 06:48. Также стало известно, что взрывы раздавались в Слободском районе города.
- Общественное позже сообщило, что в результате обстрела пострадал по меньшей мере один человек.