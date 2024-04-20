Взрывы в Харькове: город под обстрелом из С-300

Российские войска не прекращают атаковать украинские города. В очередной раз под вражеским обстрелом оказался Харьков.

Днем в субботу, 20 апреля, в Харькове прогремели взрывы. Известно, чем оккупанты атакуют город.

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Захватчики атакуют Харьков

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 11:15.

Перед тем, как в Харькове прогремели взрывы в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Харьковской области.

"Харьковская область – ракетная опасность!", – написали в 11:16 в Воздушных силах.

В 12:30 о взрывах сообщили в Харьковской ОГА. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

"Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", – подчеркнул председатель Харьковской ОГА.

В то же время о взрывах в городе также сообщил и мэр Харькова.

В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

В мониторинговых каналах отметили, что город под обстрелом ЗРК С-300.

В Харькове слышали взрывы 18 апреля