В Харькове раздались взрывы: оккупанты запустили ракету

Россияне продолжают нанести удары по мирным украинским городам. На этот раз под ударом оккупантов снова оказался Харьков.

В Харькове 6 января раздались взрывы. Враг еще раз применил ракеты против прифронтового города.

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В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области раздалась воздушная тревога. Почти сразу после этого сообщили о первых взрывах. В общем, по состоянию на 10:07 пишут, что в области прогремели по меньшей мере два взрыва.

По предварительным данным, враг запустил С-300. Известно, что в Белгородской области фиксировали активность Су-34 перед тем, как в Харьковской области прогремели взрывы.

Также, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и погибших.

Жителей Харькова и области призывают находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может спасти жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

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