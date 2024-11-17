Взрывы в Харькове: враг запустил на город КАБы
Российская авиация запустила на Харьков корректируемые авиабомбы. В городе слышали взрывы.
Об этом сообщил в соцсетях мэр Харькова Игорь Терехов, пишет 24 Канал. В области также есть угроза от ударных дронов.
Хронология ночи Россия запустила дроны: для каких областей есть угроза от "Шахедов"
Взрывы в Харькове ночью 17 ноября: что известно
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 23:49 16 ноября. Воздушные силы писали и об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении, и о пролетах ударных дронов-камикадзе врага в регионе.
А через несколько минут после 3 утра городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
В городе слышны взрывы – враг осуществил запуск КАБов в сторону города. Будьте осторожны!
– написал он в социальных сетях.
По состоянию на момент публикации дополнительной информации не было.
Обратите внимание, ранее Россияне ударили по Салтовке в Харькове дроном "Молния-1": есть попадание в дом, пострадали люди
Важно: оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА и другие опасности для всех областей Украины читайте в нашем телеграме.