Взрывы в Харькове: враг запустил на город КАБы

Российская авиация запустила на Харьков корректируемые авиабомбы. В городе слышали взрывы.

Об этом сообщил в соцсетях мэр Харькова Игорь Терехов, пишет 24 Канал. В области также есть угроза от ударных дронов.

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Взрывы в Харькове ночью 17 ноября: что известно

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 23:49 16 ноября. Воздушные силы писали и об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении, и о пролетах ударных дронов-камикадзе врага в регионе.

А через несколько минут после 3 утра городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

В городе слышны взрывы – враг осуществил запуск КАБов в сторону города. Будьте осторожны!

– написал он в социальных сетях.

По состоянию на момент публикации дополнительной информации не было.

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