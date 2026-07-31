В Силах специальных операций ВСУ сообщили подробности инцидента.

Что говорят в ССО о взрывах на полигоне?

Прежде всего отмечается, что трое военнослужащих получили ранения в результате чрезвычайного происшествия. Их доставили в больницу. Отметим, что в ГБР сообщают о 4 пострадавших военнослужащих.

Кроме того, отсутствует связь с пятью военнослужащими ССО ВСУ. На месте происшествия продолжаются поисково-осмотровые мероприятия.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту происшествия. "Предварительная квалификация – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР начали допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части. Отметим, что взрывы произошли около 12 часов без объявления воздушной тревоги. Дальнейшие взрывы продолжались несколько часов.

По словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, взрывная волна повредила жилые и коммунальные здания, а движение общественного транспорта в городе временно изменено.

В свою очередь, начальник Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин сообщил, что информации о погибших или пострадавших среди гражданского населения пока нет. Спасатели продолжают обследовать территорию и убирать опасные обломки, чтобы жители могли безопасно вернуться в свои дома.