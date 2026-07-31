У Силах Спеціальних Операцій ЗСУ повідомили подробиці інциденту.

Що кажуть у ССО про вибухи на полігоні?

Передусім зазначається, що троє військовослужбовців зазнали поранень унаслідок надзвичайної події. Їх доправили до лікарні. Зазначимо, у ДБР повідомляють про 4 постраждалих військових.

Окрім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями ССО ЗСУ. На місці події тривають пошуково-оглядові дії.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом події. "Попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам", – йдеться у повідомленні.

До того ж, у ДБР розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини. Зауважимо, що вибухи сталися близько 12-ї години без оголошення повітряної тривоги. Подальша детонація тривала кілька годин.

За словами міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, вибуховою хвилею пошкоджено житлові та комунальні будівлі, а рух громадського транспорту в місті тимчасово змінено.

Зі свого боку начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що інформації про загиблих чи постраждалих серед цивільних наразі немає. Рятувальники й надалі обстежують територію та збирають небезпечні уламки, щоб мешканці могли безпечно повернутися до своїх домівок.