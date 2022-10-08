Возвращение Хлопка: в оккупированном Иловайске прогремели взрывы и возник пожар

Ночью 8 октября во временно оккупированном Иловайске Донецкой области прогремели взрывы. После этого в городе загорелся мощный пожар.

Взрывы во временно оккупированном Иловайске прогремели в первые минуты после полуночи. В сети местные телеграмы активно распространяют фото и видео пожара.

Интересно В России заявили об "украинской атаке" на аэродром "Шайковка" в 300 километрах от Москвы

Что происходит в Иловайске

После по меньшей мере 2 взрывов, прогремевших в городе, произошел мощный пожар. Местные пишут о взрывах в районе ж/д вокзала.

Пожар в Иловайске после взрывов: смотрите видео

Следует отметить, что Иловайск с 2014 года находится под российской оккупацией.

Около 23:40 7 октября мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе. Мэр города Иван Федоров отметил, что у оккупантов очередная неспокойная ночь.

В России заявили о якобы украинской атаке на аэродроме

На военном аэродроме в Калужской области, где базируются бомбардировщики Ту-22М3, из которых часто обстреливаются украинские города, 7 октября прогремел взрыв.

Губернатор области Владислав Шапша заявил, что аэродром якобы попал под атаку беспилотника, однако никаких доказательств даже фото или видео нет. По информации российской стороны, пострадавших нет, а инфраструктура аэродрома и техника не повреждены.

И все бы ничего, однако вышеупомянутый аэродром расположен в почти 300 километрах от украинской границы.

Интересно – праздничный фейерверк для Путина от Вооруженных Сил Украины: смотрите видео