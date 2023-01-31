США предупреждает: Жданов прокомментировал "хлопок" в Иране
В ночь на 29 января в Иране прогремели взрывы на фабриках по производству дронов и ракет в разных местах. Это может быть связано с сотрудничеством Ирана с Россией.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. По его словам, взрывы произошли на 7 иранских заводах, занимающихся ракетостроением и работающих в космической отрасли.
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Жданов ссылается на слова издания The New York Times, что Соединенные Штаты Америки хотят изменить динамику российско-украинской войны. Речь идет о возможной поставке дронов, ракет и обучении россиян управлять ими. Россия должна была предоставить Ирану истребители Су-35 и провести обучение для пилотов.
Иран предупреждают
Военный эксперт убежден, что взрывы на военных базах не изменили внешнеполитическую или внутриполитическую ситуацию в Иране.
Однако Ирану дали яркий пример, предупреждение о том, что все его объекты под контролем,
– добавил Жданов.
Страны дают понять Ирану, что продолжение возможно в случае, если он не прекратит свою агрессивную политику против других государств, не будет соглашаться на переговоры по ядерному соглашению и постарается наращивать ядерный потенциал, отметил Жданов.
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Силовое давление
Военный эксперт предположил, что США рассматривают вариант силового давления на Иран. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на столе у Соединенных Штатов Америки лежат все возможные планы.
Жданов называет это чередованием дипломатии с пушками.
Пушки отстреляли, так что дипломаты ждут реакцию, если ее не будет, то пушки снова начнут стрелять,
– убежден эксперт.
Взрывы в Иране: что известно
- В ночь на 29 января в Иране неизвестны беспилотники атаковали оборонный комплекс Официальные лица Ирана заявили, что якобы страна предотвратила попытку атаки 3 небольших квадрокоптеров на фабрику боеприпасов в городе Исфахан.
- Политолог Александр Антонюк уверен, что Израиль и наши западные партнеры заинтересованы для того, чтобы Иран не получил усиления ядерной программы.
- Издание Jerusalem Post сообщило со ссылкой на собственные источники в разведке, что обстрел имел феноменальный успех. Кроме того, там констатировали, что неизвестно, было ли вооружение, поврежденное в результате атаки, частью ядерных разработок Тегерана.