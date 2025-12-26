В Измаиле и Одессе прогремели взрывы: города под налетами "Шахедов"
- В Измаиле и Одессе ночью 26 декабря прогремели взрывы из-за налетов российских "Шахедов".
- В Измаиле объявили тревогу, и сильные взрывы услышали в 00:28, а в Одессе взрывы прозвучали в 01:23.
В Измаиле в Одесской области ночью 26 декабря прогремели взрывы. В регионе объявляли тревогу из-за российских "Шахед". Позже громко было и в Одессе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Последствия атаки России: Братчук объяснил появление пятен в море у побережья Одессы
Что известно о взрывах в Измаиле 26 декабря?
Тревогу в Измаильском районе Одесской области объявили еще 25 декабря в 23:54. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении региона.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Татарбунары (Одесская область),
– писали военные.
Уже в 00:17 Воздушные силы отмечали о группе российских беспилотников, которая держит курс на Катлабуг, Измаил, Рени. Жителей Измаила предупредили об опасности в 00:30.
Сильные взрывы в городе услышали в 00:28, о чем писали местные телеграм-каналы. Следующие взрывы прогремели в 00:45.
Через несколько минут мониторы писали, что "Шахеды" еще движутся в направлении Измаила. В телеграм-канале "Николаевский Ванек" написали, что, по состоянию на 01:04 из 18 беспилотников, которые летели на Измаил, осталось 5. Еще 3 вражеских дрона летели в направлении Южного.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где еще были взрывы в Украине в последнее время?
В Киевской области вечером 25 декабря раздавались взрывы. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, по которым работают силы ПВО.
В тот же вечер громко было вблизи Ковеля на Волыни. Позже стало известно, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры в регионе.
Кстати, также вечером 25 декабря сообщалось, что российская армия запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря. Однако пока что этих вражеских целей в воздушном пространстве Украины зафиксировано не было.