В Израиле новые обстрелы: взрывы слышали в Иерусалиме и Тель-Авиве
Источник:Times Of Israel
9 октября в Израиле произошел новый обстрел. Местные жители слышали взрывы в Иерусалиме и Тель-Авиве.
Как отмечают местные издания, по всему южному региону и в городах к югу от Тель-Авива, включая Холон и Ришон ле-Цион, звучала воздушная тревога. Жителей предупреждали о ракетных ударах. Вскоре последовали взрывы.
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В сети выкладывают видео взрывов
Местные СМИ отмечают, что сирены "Цева адом" звучали в Иерусалиме, Мевасерете, Ционе, Ришон ле-Ционе. Также писали, что работает система ПРО "Железный купол". Журналисты подтверждают, что взрывы слышали вблизи аэропорта Бен-Гурион.
Также тревогу объявляли в районе а-Шарон, а чуть позже в Герцлии и Тель-Авиве, как мы писали выше.
Говорят, о взрывах в районе аэропорта Бен-Гурион: смотрите видео
В небо поднимается густой серый дым: смотрите видео
Местные жители также предполагают, что прилетов не было. Говорят, что это работало местное ПВО. А дым поднимается, вероятно, от падения обломков.
Обстрелам предшествовало заявление от ЦАХАЛ. Войско Израиля отметило, что смогло вернуть контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Сектором Газы.
Что говорят в ЦАХАЛ о возобновлении контроля
- Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, несколькими часами ранее были "единичные" инциденты столкновений между военными и палестинскими террористами.
- Хагари отметил, что в региональном совете Шаар Ханегев войска убили трех террористов, а в Беэре – одного, в Холите и Суфе – пятерых, а в Алумиме – четырех. Он добавил, что вполне возможно, что в этом районе все еще находятся террористы.
- Спикер Армии обороны Израиля отметил, что прорывы пограничных барьеров в Газе защитят с помощью танков. Их будут поддерживать боевые вертолеты, а также беспилотники.
- Он добавил, что армии удалось эвакуировать 15 из 24 пограничных городов. В то же время отметил, что эвакуация из других городов будет продолжаться в течение ближайшего дня. Тем временем со Сдерота на этом этапе эвакуировать не будут.
- По словам Хагари, к моменту начала боевых действий в субботу утром по Израилю выпустили около 4 400 ракет. Он также отметил, что за 48 часов удалось мобилизовать 300 тысяч резервистов. Представитель Армии обороны добавил, что ЦАХАЛ "никогда не мобилизовал столько так быстро".