В оккупированной Ясиноватой под удар попал "отдел полиции": известные последствия атаки

На временно оккупированной территории Донецкой области под удар попал отдел внутренних дел Министерства внутренних дел России. Речь идет об атаке на "отдел полиции" в городе Ясиноватая.

По данным росмедиа, здание атаковали неизвестные. В результате удара пострадали служебные машины, которые восстановить теперь невозможноинформирует 24 Канал.

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Удар по участку оккупационной "полиции"

Во временно оккупированном городе Ясиноватая в Донецкой области подвергся атаке "отдел полиции" противника. В росСМИ отметили, что само здание повреждено, а также несколько служебных машин.

Инцидент в захваченном городе произошел 28 января. Неизвестные обстреляли находящееся на улице Жовтневой так называемое "отделение МВД России". Известно, что до оккупации в том же здании работала украинская полиция.

В результате атаки повреждены два кабинета полицейских. В самом здании выбило окна. Кроме этого повреждения получили 4 служебных авто, которые были припаркованы возле "отдела". Речь идет о 2 "ВАЗах" 1 Renault и 1 "ЗАЗ".

"Машины восстановлению не подлежат. Предварительно пострадавших нет" говорится в сообщении росмедиа.

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