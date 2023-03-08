В Энергодар пришел "хлопок": над городом поднялся черный дым
Источник:телеграмм Ивана Федорова
Россиянам на временно оккупированных территориях снова неспокойно. В частности, 8 марта "хлопок" посетил Энергодар.
Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Также о взрывах в Энергодаре сообщил советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко.
Интересно Бахмут стоит – враг терпит колоссальные потери, – пограничники показали вечер в городе
Энергодар посетил "хлопок"
Федоров в 14:23 8 марта обнародовал фото из Энергодара, где видно, что над городом поднялся черный дым.
Оккупанты портят воздух в Энергодаре,
– написал городской голова Мелитополя.
По информации местных телеграмм-каналов, столб густого дыма виден из разных уголков Энергодара.
"Энергодар, красивое показывают. Хлопок цветет – настоящий цветок на праздник", – пошутил Андрющенко.
Смотрите фото "хлопка" в Энергодаре / Фото Ивана Федорова и местных телеграмм-каналов
Оккупанты традиционно обвинили в атаке Украину. Мол, по набережной в Энергодаре ударили украинские беспилотники. В результате возник пожар площадью 4 гектара.
Следует заметить, что такие обвинения от россиян раздаются постоянно, однако слепо верить им не следует. Пока официального подтверждения от Генштаба ВСУ о ликвидации оккупантов в Энергодаре не было.
К теме "Россияне и не подозревают": украинские партизаны зашли в Мелитополь и влились во вражеские структуры
Что происходит в Мелитополе: коротко
- Во временно оккупированном Мелитополе оккупационные власти заставляла школьников писать письма российским солдатам. Такую акцию готовили, чтобы обрадовать захватчиков до 23 февраля.
- Также в Мелитополе российские оккупанты цепляются к девушкам-подросткам и молодым женщинам. Поэтому местным жителям приходится выезжать из города.
- Через город недавно проехали 43 автобуса с вагнеровцами. Часть из них уже не вернется живой в Россию.
- Стоит заметить, что ЧВК "Вагнера" понесла большие потери с начала полномасштабного вторжения. Убитыми и ранеными с 24 февраля 2022 года насчитывают более 30 тысяч бойцов. Об этом рассказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.