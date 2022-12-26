День ПВО продолжается: в Энгельсе снова раздалась воздушная тревога
Не успели жители Энгельса прийти в себя после ночных взрывов, как вечером в российском городе снова раздалась воздушная тревога.
Около 18:50 по киевскому времени местные телеграм-каналы сообщили, что в Энгельсе снова раздается сирена. В сети появилось соответствующее видео. Также мониторинговая группа сообщила, что тревога раздается в Саратове. Об этом пишет 24 канал.
К теме Взрывы и пожар на аэродроме в Энгельсе 26 декабря: все, что известно
В Энгельсе снова воздушная тревога
Местные жители Энгельса сообщают, что в городе снова звучит воздушная тревога. Пока местные власти никак не прокомментировали ситуацию. Поэтому неизвестно, это учения или действительно есть угроза очередного "хлопка" в городе, откуда ежедневно поднимаются российские истребители обстреливать украинские города.
Также местные жители слышали звуки взлетов самолетов. Вероятно, на этом "тревожном" фоне оккупанты продолжают перебрасывать свою военную авиацию на Дальний Восток страны.
Стало известно, что оккупанты эвакуировали с аэродрома "Энгельс-2" от четырех до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95. Предварительно самолеты перебросили на аэродром "Украинки" в Амурской области.
Ночью на аэродроме в Энгельсе раздались взрывы
- Около 1:00 по киевскому времени на аэродроме в Энгельсе прогремели мощные взрывы, после чего в городе раздалась сирена. На место сразу отправились пожарные машины и скорые. Известно, что площадь возгорания после взрыва составила около 120 квадратных метров.
- Минобороны России впоследствии подтвердило взрывы на аэродроме. В ведомстве сказали, что "обломки беспилотника" убили троих и ранили четырех военнослужащих. Но ни одна техника, по их словам, не пострадала. По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, данные России о 3 убитых и 4 раненых можно умножать на несколько раз, ведь Кремль постоянно извращает информацию. Скорее всего, погибли пилоты самолетов Ту-95, стратегических ракетоносцев.
- Также Украина уверена, что вражеские самолеты все-таки сгорели. Несколько российских пабликов распространили информацию, что могли быть повреждены или уничтожены пять российских самолетов. Также местные СМИ распространяют информацию, что в результате прилетов мог быть поражен пункт управления базой.
- В придачу стало известно, что Россия начала перебрасывать свои борта с аэродрома Энгельса на Дальний Восток.