Когда Севастополю не дали поспать: видео ночных взрывов в районе Южной бухты
Источник:Сергей Стерненко
Во временно оккупированном Севастополе на рассвете 22 марта прогремели мощные взрывы. Инцидент произошел в районе Южной бухты.
На опубликованных кадрах видно, что бахнуло мощно. Из-за этого в городе перекрыли переправу через бухту.
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Какими были взрывы в Севастополе
Появилось еще одно видео, как в бухту оккупированного Севастополя кто-то бросил ночью камешек,
– сиронизировал активист Сергей Стерненко.
Он также показал видео, на котором виден взрыв, прогремевший, вероятно, после попадания. Дальше вверх поднялся густой черный дым.
Взрыв в районе Южной бухты в Севастополе: смотрите видео
Следует заметить, что взрывы раздавались, начиная с 4:30 22 марта. Второй раз их услышали ориентировочно через 15 минут. Писали, что второй "хлопок" больше напоминал работу ПВО.
Оккупанты из-за взрывов закрыли переправу из-за бухты в Севастополе. Россияне рассказывали, что морские катера из Артбухты и Графской пристани в Северный и Родион временно не курсировали.
Взрывы в Севастополе: коротко
- Так называемый местный "губернатор" Севастополя Развожаев сообщил, что якобы в городе была атака флота надводными беспилотниками. По его словам, якобы уничтожили 3 объекта, российские корабли не пострадали.
- Местные жители рассказывали, что перед взрывами в городе не слышали, ни шума летящей ракеты, ни стрельбы из автоматического оружия.
- Кое-где в постройках выбило окна. Более того, "хлопок" взрывной волной разбил окна в здании оккупационных властей Севастополя.
- Взрывы прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что россияне же для чего-то там копали окопы: "Так, теперь оправдание, что работа не была напрасной".