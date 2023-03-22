Когда Севастополю не дали поспать: видео ночных взрывов в районе Южной бухты

Во временно оккупированном Севастополе на рассвете 22 марта прогремели мощные взрывы. Инцидент произошел в районе Южной бухты.

На опубликованных кадрах видно, что бахнуло мощно. Из-за этого в городе перекрыли переправу через бухту.

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Какими были взрывы в Севастополе

Появилось еще одно видео, как в бухту оккупированного Севастополя кто-то бросил ночью камешек,

– сиронизировал активист Сергей Стерненко.

Он также показал видео, на котором виден взрыв, прогремевший, вероятно, после попадания. Дальше вверх поднялся густой черный дым.

Взрыв в районе Южной бухты в Севастополе: смотрите видео

Следует заметить, что взрывы раздавались, начиная с 4:30 22 марта. Второй раз их услышали ориентировочно через 15 минут. Писали, что второй "хлопок" больше напоминал работу ПВО.

Оккупанты из-за взрывов закрыли переправу из-за бухты в Севастополе. Россияне рассказывали, что морские катера из Артбухты и Графской пристани в Северный и Родион временно не курсировали.

Взрывы в Севастополе: коротко