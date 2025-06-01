"Было громко, а потом появился черный дым": россияне жалуются на громкие взрывы в Казани
- Жители Казани сообщают о взрывах.
- Местные заявляют, что слышали несколько мощных взрывов, после чего в небе появились следы черного дыма.
Вечером во вторник, 24 июня, в российской Казани неспокойно. Так, местные жаловались на звуки взрывов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Взрывы в Казани
Местные паблики пишут, что жители Казани вечером 24 июня сообщали о взрывах и работе "пе-ве-о" в небе над городом.
Жители Авиастроительного района города рассказывали, что около 19:50 слышали несколько мощных взрывов, после чего в небе появились следы черного дыма.
Россияне жалуются на взрывы: смотрите видео
Заметим, что российское минобороны заявило, что в период с 16:10 по московскому времени до 19:50 их силами "пе-ве-о" якобы было уничтожено и перехвачено 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
- 13 БпЛА – над территорией Воронежской области,
- 4 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 3 БпЛА – над территорией Саратовской области,
- по 1 БпЛА – над территориями Самарской области и Республики Татарстан.
Подчеркнем, что по данным российских пабликов, режим "беспилотной опасности" в Татарстане впервые действует уже более 10 часов.