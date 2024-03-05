Взрывы в Керчи Россия атаковала "Шахедами" Одесщину: хронология 741 дня войны

5 марта 2024, 06:20
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные мужественно обороняют украинскую землю от российских войск.

Какова ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны оказывают нам помощь – читайте в тексте 24 Канала.

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02:42, 05 марта

Послы ЕС не встретились с Лавровым

Послы ЕС проигнорировали главу МИД России Сергея Лаврова. Он "недели полторы назад" приглашал дипломатов на встречу из-за того, что посольства ЕС в Москве якобы готовили механизм поддержки несистемной оппозиции перед президентскими выборами.

Однако послы Евросоюза предложение отклонили из-за низкого уровня доверия.

00:13, 05 марта

Россия атаковала "Шахедами"

Оккупанты запустили "Шахеды" по Одессе. Враги били с Черного моря. Власти призвали людей находиться в укрытиях.

00:02, 05 марта

В Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Оккупанты перекрыли Крымский мост, его не открывают даже утром.

Очевидцы услышали ориентировочно 3 – 5 мощных "хлопков".

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 1 марта заявила, что по событиям в Крыму непременно будет официальное сообщение.

 

 

Автор: Діана Квасневська