Взрывы в Керчи Россия атаковала "Шахедами" Одесщину: хронология 741 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные мужественно обороняют украинскую землю от российских войск.

Какова ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны оказывают нам помощь – читайте в тексте 24 Канала.

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