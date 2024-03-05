Взрывы в Керчи Россия атаковала "Шахедами" Одесщину: хронология 741 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные мужественно обороняют украинскую землю от российских войск.
Какова ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны оказывают нам помощь – читайте в тексте 24 Канала.
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Послы ЕС проигнорировали главу МИД России Сергея Лаврова. Он "недели полторы назад" приглашал дипломатов на встречу из-за того, что посольства ЕС в Москве якобы готовили механизм поддержки несистемной оппозиции перед президентскими выборами. Однако послы Евросоюза предложение отклонили из-за низкого уровня доверия. Оккупанты запустили "Шахеды" по Одессе. Враги били с Черного моря. Власти призвали людей находиться в укрытиях. Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Оккупанты перекрыли Крымский мост, его не открывают даже утром. Очевидцы услышали ориентировочно 3 – 5 мощных "хлопков". Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 1 марта заявила, что по событиям в Крыму непременно будет официальное сообщение.
Послы ЕС не встретились с Лавровым
Россия атаковала "Шахедами"
В Крыму прогремели взрывы
Послы ЕС проигнорировали главу МИД России Сергея Лаврова. Он "недели полторы назад" приглашал дипломатов на встречу из-за того, что посольства ЕС в Москве якобы готовили механизм поддержки несистемной оппозиции перед президентскими выборами.
Однако послы Евросоюза предложение отклонили из-за низкого уровня доверия.
Оккупанты запустили "Шахеды" по Одессе. Враги били с Черного моря. Власти призвали людей находиться в укрытиях.
Во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Оккупанты перекрыли Крымский мост, его не открывают даже утром.
Очевидцы услышали ориентировочно 3 – 5 мощных "хлопков".
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 1 марта заявила, что по событиям в Крыму непременно будет официальное сообщение.