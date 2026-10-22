Очередная атака баллистики посреди ночи: в Киеве прогремела серия взрывов

В ночь на 22 октября российские войска провели атаку на Киев с использованием баллистического оружия. В столице раздались громкие взрывы.

Об угрозе предупреждали Воздушные силы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева 22 октября?

Около 01:54 в Киеве объявили воздушную тревогу – уже не впервые даже в течение ночи 22 октября. На этот раз из-за угрозы баллистических ракет с севера. Воздушные силы сообщали, что скоростные цели двигались в направлении столицы.

Мониторы позже паисали, что на Киев одновременно налетели 4 ракеты типа "Циркон". Прогремели взрывы, была слышна и работа ПВО.

Отметим, что воздушная атака врага по Украине продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности!

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Добавим, что вечером 21 октября Киев уже подвергся баллистическому удару. И тот удар имел последствия – в Днепровском районе повреждены частные жилые дома, в другом месте пострадала АЗС. Также в Дарницком районе произошло попадание на территорию объекта транспортной инфраструктуры. По меньшей мере 6 человек пострадали в результате атаки.