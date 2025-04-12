Взрывы в Киеве: продолжается атака БПЛА, работают силы ПВО

Киев и Киевская область – под атакой ударных дронов врага. Столица слышит звуки взрывов.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация. Что известно о воздушной атаке на Харьков и Харьковскую область Киев, пересказывает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Киеве 12 апреля ночью

Российская армия в очередной раз атаковала Киев и Киевскую область ударными БПЛА. Ночью 12 апреля в столице раздавались взрывы. Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:23, а в Киеве – в 04:11.

Киевская городская военная администрация проинформировала граждан, что в городе шумно. Воздушные силы перед этим сообщали, что возле Киева фиксируют ударные дроны врага.

Начала работу противовоздушная оборона, отражая атаку.

Напомним, нельзя фотографировать и снимать работу украинских защитников. И ни в коем случае нельзя пренебрегать безопасностью – находитесь в укрытиях до окончания тревоги.

Этой же ночью враг пытался атаковать "Шахедами" Одессу и Харьков, там также раздавались взрывы.