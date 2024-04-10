В Кировоградской ОВА рассказали, что Воздушные Силы успешно ликвидировали вражескую цель. Однако не обошлось без повреждений зданий.

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Детали тревоги

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что во время воздушной тревоги в Александрийском районе отработали защитники неба. В результате атаки России, к сожалению есть разрушения зданий.

Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Обошлось без пострадавших. Работают соответствующие службы,

– указал Райкович.

Около 16:30 мониторинговые паблики предупреждали, что в направлении Кропивницкого движется разведывательный дрон. В регионе слышали взрывы – это было следствием успешной работы ПВО.

Добавим! Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что россияне усилили разведку. Применение небольшого количества дронов означает сосредоточенность россиян на конкретных целях.

Атаки на Кировоградщину