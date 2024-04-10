У Кіровоградській ОВА розповіли, що Повітряні Сили успішно ліквідували ворожу ціль. Однак не обійшлося без пошкоджень будівель.

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Деталі тривоги

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під час повітряної тривоги в Олександрійському районі відпрацювали захисники неба. Внаслідок атаки Росії, на жаль є руйнування будівель.

Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків та господарчих споруд. Обійшлося без постраждалих. Працюють відповідні служби,

– вказав Райкович.

Близько 16:30 моніторингові пабліки попереджали, що у напрямку Кропивницького рухається розвідувальний дрон. У регіоні чули вибухи – це було наслідком успішної роботи ППО.

Додамо! Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що росіяни посилили розвідку. Застосування невеликої кількості дронів означає зосередженість росіян на конкретних цілях.

Атаки на Кіровоградщину