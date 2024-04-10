У Кіровоградській ОВА розповіли, що Повітряні Сили успішно ліквідували ворожу ціль. Однак не обійшлося без пошкоджень будівель.
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Деталі тривоги
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під час повітряної тривоги в Олександрійському районі відпрацювали захисники неба. Внаслідок атаки Росії, на жаль є руйнування будівель.
Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків та господарчих споруд. Обійшлося без постраждалих. Працюють відповідні служби,
– вказав Райкович.
Близько 16:30 моніторингові пабліки попереджали, що у напрямку Кропивницького рухається розвідувальний дрон. У регіоні чули вибухи – це було наслідком успішної роботи ППО.
Атаки на Кіровоградщину
- Вночі проти 2 квітня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини дронами-камікадзе типу "Шахед". Тоді було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
- Під час атаки 18 березня було зафіксовано 9 ударів по п'яти об'єктах промисловості у Кіровоградській області. Було критично пошкоджено одне підприємство, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.
- Також ввечері 7 березня жителі Кіровоградської області чули вибухи. Тоді він також пролунав в Олександрійському районі – без наслідків. Тривога в регіоні тривала майже годину.