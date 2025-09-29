Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Артема Семенихина, городского голову.
Что известно о взрыве в Конотопе?
В 10:58 в Конотопе Сумской области были слышны звуки взрывов. После этого в городе приостановили подачу воды, кроме двух микрорайонов.
Частично остановили подачу воды в Конотопе из-за попадания вражеского беспилотника по критической инфраструктуре, сообщил Семенихин в комментарии "Кордон.Медиа".
Около половины 12 Семенихин информировал, что водоснабжение постепенно восстанавливают.
Чем Россия била по Украине ночью 29 сентября?
Ночью 29 сентября Россия запустила по Украине 32 дрона, из них около 20 – "Шахеды".
По состоянию на утро, по данным Воздушных сил, силами ПВО сбито/подавлено 23 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере и Востоке страны
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях.