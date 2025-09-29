Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Артема Семенихина, городского голову.

Что известно о взрыве в Конотопе?

В 10:58 в Конотопе Сумской области были слышны звуки взрывов. После этого в городе приостановили подачу воды, кроме двух микрорайонов.

Частично остановили подачу воды в Конотопе из-за попадания вражеского беспилотника по критической инфраструктуре, сообщил Семенихин в комментарии "Кордон.Медиа".

Около половины 12 Семенихин информировал, что водоснабжение постепенно восстанавливают.

