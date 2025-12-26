Атака на Волынь: россияне повредили дроном объект Львовской железной дороги в Ковеле

В четверг, 25 декабря, российские войска атаковали беспилотниками Волынскую область. Под вражеским ударом оказался объект Львовской железной дороги в Ковеле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Какие последствия атаки на Волыни?

На Волыни россияне повредили локомотив и грузовой вагон. Также взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо.

Сейчас работники Укрзализныци ликвидируют последствия атаки.

Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу,

– написал министр развития общин Алексей Кулеба.

Председатель Ковельской районной администрации Ольга Черен также подтвердила, что в результате удара в районе фиксируют повреждения объекта критической инфраструктуры.

Под ударом оказался объект Львовской железной дороги / Фото: Министерство развития общин

