Взрывы в Кропивницком: украинские защитники в небе уничтожили ракету
15 декабря 2023, 17:45Читати новину українською
Источник:Андрей Райкович
Вечером пятницы 15 декабря было громко в Кропивницком Кировоградской области. Там была тревога.
24 Канал расскажет, что известно об обстреле Кропивницкого и есть ли разрушения в городе.
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Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал, что "во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили ракету в Кропивницком районе".
По его словам, предварительно известно, что обошлось без пострадавших и разрушений. Глава ОВА поблагодарил украинскую ПВО.