Взрывы в Кропивницком: украинские защитники в небе уничтожили ракету

Вечером пятницы 15 декабря было громко в Кропивницком Кировоградской области. Там была тревога.

24 Канал расскажет, что известно об обстреле Кропивницкого и есть ли разрушения в городе.

Россияне обстреляли Кропивницкий 15 декабря: что известно

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал, что "во время воздушной тревоги защитники неба уничтожили ракету в Кропивницком районе".

По его словам, предварительно известно, что обошлось без пострадавших и разрушений. Глава ОВА поблагодарил украинскую ПВО.