"Такого налета давно не было": в Крыму заявляют о массированной атаке БпЛА
- В Крыму, в частности в Севастополе и Симферополе, сообщают о громких взрывах и работе российской ПВО.
- Российские телеграм-каналы заявляют о комбинированной атаке на Крым и обвиняют Украину в атаке дронами.
На территории временно оккупированного Крыма, в частности в Севастополе и Симферополе, сообщают о громких взрывах. По предварительной информации, работает вражеская ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. Там обнародовали видео, на которых слышны громкие звуки в небе.
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Что известно о взрывах в Крыму
Российские СМИ сообщают, что Крым, в частности Севастополь, находится под массированной комбинированной атакой. Также, ссылаясь на слова местных, телеграмм-каналы обнародовали информацию о громких звуках в районе аэропорта в Симферополе.
По их данным, в районе Севастополя якобы работает российская противовоздушная оборона. Соответствующую информацию сообщают и украинские мониторинговые каналы. Россияне уже обвинили Украину в атаке на полуостров.
Атакуют Крым дронами, такого налета не было давно, работает пво,
– говорится в сообщении одного из российских телеграмм-каналов.
Взрывы в Крыму: смотрите видео
По словам очевидцев, в небе видны вспышки от взрывов. Также россияне заявляют о предварительном сбитии 15 беспилотников. Кроме вышеупомянутого, позже сообщили о взрывах и в Евпатории и Феодосии. Информации о разрушениях или раненых пока нет.
Официальной информации по этому поводу пока нет.
К слову, напомним, ночью 25 апреля дроны массово атаковали Крым. Есть информация, что целями дронов были аэродромы в Новофедоровке и Каче. Отмечается, что атака продолжалась около пяти часов подряд. Также взрывы раздавались в Армянске и Красноперекопске.