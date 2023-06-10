Очередной "хлопок" в Крыму: имеет ли к этому отношение украинский комплекс "Гром-2"
Утром 10 июня на временно оккупированном полуострове раздались взрывы. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что ПВО россиян якобы "сбила" две баллистические ракеты, которые запустили с украинского ОТРК "Гром-2".
Громко было недалеко от железнодорожного вокзала Симферополя. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что одна часть местного вокзала для пассажирских поездов, а другая – для грузовых перевозок.
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"Там расположены военные эшелоны, большая база, где хранятся горюче-смазочные материалы. Точно пока неизвестно", – сказал Селезнев.
Надо время, чтобы выяснить более подробно, почему произошел "хлопок" и где именно.
Что произошло во временно оккупированном Крыму: смотрите видео
То, что формирует будущее поле боя
Военный эксперт отметил, что Силы обороны Украины имеют на вооружении украинский ОТРК "Гром-2". Однако, насколько регулярно его применяют – не готов говорить.
Часто ВСУ могут использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Но россияне, чтобы не признавать, что Запад активно поддерживает Украину и передает, в частности, дальнобойное оружие, начинают говорить об украинском комплексе. Впрочем, считает Владислав Селезнев, на самом деле неважно, какое именно оружие это было.
Все это – важные вещи, которые работают на формирование будущего поля боя. Уничтожение, в частности, и железнодорожной, и военной инфраструктуры российских оккупантов в Крыму и Севастополе,
– заявил военный эксперт.
Что произошло в Крыму
- Звуки взрывов на временно оккупированном полуострове раздались 10 июня около 5:30 утра.
- Местная так называемая "власть" убеждает, что сработала якобы ПВО, "пострадавших нет" и все "под контролем". Однако под чьим – не уточнили.
- Местные жители в телеграмм-каналах сообщили, что было достаточно громко. По их словам, в Симферополе и районе задрожали стекла и дома. Взрывы слышали даже в Бахчисарайском районе.