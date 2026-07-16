Ночь в Крыму была неспокойной: раздавались взрывы и выстрелы, вспыхнули пожары

Ночью 16 июля в Крыму было неспокойно. До утра там слышались взрывы и выстрелы мобильных огневых групп, также были пожары.

Об этом сообщили в "Крымском ветре".

Что известно об атаке на Крым?

Незадолго после полуночи в Симферополе прогремел мощный взрыв, затем – еще несколько. Местные жители сообщали, что велась стрельба мобильными огневыми группами.

Взрыв в районе железнодорожного вокзала в Симферополе: смотрите видео

️На фоне атаки был перекрыт для движения Керченский мост. В самой Керчи тоже слышны взрывы. Отмечалось, что мобильные огневые группы стреляли по дронам в районе горы Митридат.

Взрывы были слышны и в Бахчисарайском районе возле села Скалистое. В Бахчисарае тоже слышалась стрельба.

Местные жители предполагали, что могла быть атакована электроподстанция ПС 220 кВ "Бахчисарай", но свет в районе не отключался. Этот объект уже был под прицелом 5 июля, когда произошел серьезный блэкаут.

Российская "ПЕВЕО" действовала и в Феодосии. Там слышали пролет БПЛА и стрельбу.

Также на фоне атаки был замечен пожар в районе двух АЗС в Джанкое на выезде из города. Вероятно, был нанесен удар по самим АЗС или по бензовозам рядом с ними.

Пожар в Джанкое / Фото "Крымского ветра"

Почему-то что-то горело и у дороги к югу от Чонгарского моста. Это либо удар по технике, которая там стояла, либо ландшафтный пожар от падения обломков.