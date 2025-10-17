Крым оказался под атакой: в Гвардейском пылает нефтебаза, пожар виден за много километров
- В сети пишут, что в оккупированном Гвардейском в Крыму пылает нефтебаза.
- Под утро стало известно, что пожар на нефтебазе в Гвардейском разгорается ярче, дыма становится больше.
Ночь на 17 октября во временно оккупированном Крыму выдалась неспокойной. В Гвардейском пылает нефтебаза.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
Что известно о взрывах в Гвардейском в Крыму?
В телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщили, что Гвардейское в ночь на 17 октября атаковали дроны. Отмечается, что там вспыхнул пожар на нефтебазе.
Взрывы в регионе начали раздаваться ориентировочно в 02:40.
Взрывы в Гвардейском: смотрите видео
Горящую нефтебазу в Гвардейском видно из пригорода Симферополя. Огонь и дым видно за много километров.
Горит нефтебаза в Крыму / Фото "Крымский ветер"
В паблике со ссылкой на своих подписчиков указывают, что из Симферополя видно два столба дыма. Один – от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй – из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии).
Уже около 7 часов утра в телеграм-канале пишут, что пожар на нефтебазе в Гвардейском разгорается ярче, а дыма становится больше.
Пожар на нефтебазе в Гвардейском / Фото "Крымский ветер"
Взрывы в России: последние новости
В ночь на 17 октября над российским Сочи было громко. Сообщения о взрывах в Сочи появились после 3 часов ночи. Местные жители рассказывают, что слышали около трех взрывов над Адлером.
Прошлой ночью в саратове жаловались на серию взрывов. Сообщалось, что там атакован НПЗ. В Генштабе ВСУ впоследствии подтвердили, что в ночь на 16 октября Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.
Волгоград оказался под атакой дронов ночью и 15 октября. Тогда в сети писали, что дроны ударили по НПЗ в Красноармейском районе. Вследствие атаки на территории предприятия начался пожар.