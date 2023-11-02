В Джанкое слышали громкий взрыв: местные видели ракету
В оккупированном Крыму в Джанкое раздался мощный взрыв. Местные жители заявили, что видели в небе ракету.
Местные телеграм-каналы сообщили, что в Джанкойском районе видели ракету. После этого раздались мощные взрывы.
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Что известно о взрывах в Джанкое
Результат взрывов в Крыму пока неизвестен. Однако подписчики "Крымского ветра" показали ракету, которую видели в небе.
Стоит отметить, что ночью во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы – полуостров атаковали дроны. Российские захватчики начали заявлять о якобы успешной работе ПВО. Мол, "противовоздушная оборона" ликвидировала 1 дрон над акваторией Черного моря, а еще 5 – непосредственно над Крымом.
Однако местные сообщают о минимум 2 прилетах в Воинке Красноперекопского района (возле местной нефтебазы), а также в Первомайском. Кроме того, взрывы раздавались в Геническом районе.
Украина атаковала Крым ракетами ATACMS
- Издание The Economist заявило, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму ракетами ATACMS. Официальных подтверждений этому нет, но в тот день в Крыму раздавались взрывы.
- 30 октября во многих частях полуострова не раз звучали мощные взрывы. Предварительно известно о повреждение враждебной С-300. Также местные предполагают, что мог произойти прилет по аэродрому в Новофедоровке.