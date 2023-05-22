В оккупированном Севастополе раздались громкие взрывы

Вечером во временно оккупированном Крыму раздались громкие взрывы. "Хлопок" неизвестного происхождения посетил Севастополь.

Около 19:50 в оккупированном Севастополе услышали громкие взрывы. Местные телеграмм-каналы сообщили о работе ПВО.

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Что известно о взрывах в Севастополе

Вечером крымские телеграмм-каналы опубликовали видео, на котором слышны громкие взрывы. Они сообщили, что российские оккупанты во временно оккупированном Крыму сбивают неизвестные воздушные силы.

По предварительной информации, стреляли, вероятно, над Севастопольской бухтой. Однако позже в России традиционно сказали, что "ничего не произошло" и в городе "все спокойно".

Громкие звуки в городе – это на Северном молу флот проводил тренировку расчетов ППДО, включающих проведение учебных стрельб. В городе все спокойно,

– заявил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Удивительно, что россияне не предупреждают местных жителей о запланированных "тренировках" с громкими звуками.

Интересно, что "хлопок" в Крыму пришел почти одновременно с беспилотником в центре Москвы. Неизвестные запустили дрон с флагом легиона "Свобода России" над столицей страны-агрессора.

"Ветер свободы" в Крыму – в Евпатории появились открытки с украинскими флагами

В этот же день, 22 мая, в Евпатории на стенах построек появились открытки с украинскими флагами. На них четко написано, что Евпатория – это Украина.

Украинские открытки в Крыму: фото "Крымский ветер"