В Крыму снова "горячая ночь": местные видели беспилотники, сразу в нескольких городах слышали взрывы
Источник:"Крымский ветер"
Захватчикам нет покоя во временно оккупированном Крыму. В нескольких городах захваченного полуострова местные жители видели беспилотники, а кое-где слышали взрывы.
Беспилотники видели еще поздно вечером 23 июля. Впоследствии в разных городах полуострова начали сообщать звуки взрывов.
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Что происходит в оккупированном Крыму
Около 23.30 над Гагаринским районом Севастополя заметили около 10 беспилотников. Местные сообщают, что дроны были почти бесшумны.
Неизвестные беспилотники над Севастополем: смотрите видео
А вот уже около 1:40 взрыв прогремел в Севастополе. Что там случилось – по состоянию на этот момент неизвестно.
В то же время в Армянске раздались серии взрывов. Местные пропагандисты утверждают, что это работает ПВО. Очевидцы сообщают, что сначала слышали гранатометные или автоматные очереди.
Где-то в то же время взрыв раздался и в Старом Крыму. Также взрыв слышали жители Феодосии.
Кроме того, неспокойно также и в Джанкое.
По состоянию на 02:50 оккупационные власти полуострова никак не прокомментировали взрывы в оккупированной АР Крым.
ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Крыму
- Утром 22 июля в оккупированном Крыму заявили об "атаке беспилотников на инфраструктурные объекты". Уверяли, что это не привело ни к разрушениям, ни к пострадавшим. В то же время пропагандисты вопили о якобы атаке ракетами Storm Shadow.
- В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердили поражение состава боеприпасов во временно оккупированном Октябрьском Красногвардейском районе полуострова.
- Интересно, что почти за месяц до этого, партизаны движения "Атеш" сообщали, что оккупанты свозят на аэродром близ Октябрьского оружие и технику. Еще тогда партизаны отмечали, что оккупанты, вероятно, ожидают "новой Чернобаевки", то есть систематического поражения со стороны ВСУ.