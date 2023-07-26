Взрывы в Крыму: как выглядит аэродром в селе Веселое со спутника
Источник:"Крым.Реалии"
В сети опубликовали кадры, на которых показали аэродром в селе Веселое Джанкойском районе. На них хорошо видны следы пожара.
К слову, в Крыму начался "взрывной" сезон. Ежедневно на временно оккупированном полуострове раздаются взрывы.
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Как выглядит аэродром в Веселом
Взрывы раздались в Джанкойском районе 23 июля. Тогда местные сообщали, что слышали их в 3 населенных пунктах - Веселое, Вольное и Красногвардейское. В частности, в Веселом – поразили аэродром.
Хотя оккупанты в сети сообщали, что якобы аэродром покинут, однако OSINT-аналитики еще в ноябре 2022 года утверждали, что оккупанты активизировались и якобы начали там строительные работы. Кроме того, в Веселое могли завозить боекомплекты для средств ПВО дальнего или среднего радиуса действия.
Как выглядит аэродром после атаки: смотрите видео
Взрывы в Крыму 24 июля: коротко
- Во временно оккупированном Крыму 24 июля прогремело несколько мощных взрывов в Джанкойском районе. Так называемые местные власти заявляли о якобы атаке беспилотниками.
- В результате "хлопка" в поселке Вольное был уничтожен склад с боеприпасами. После этого начался пожар. Взрывы раздавались и в селе Красногвардейское.
- После "прилетов" Аксенов объявил эвакуацию из населенных пунктов в радиусе 5 километров, где слышали взрывы. К слову, оккупанты назвали взрывы "НП в Джанкойском районе". Информация о пострадавших в результате взрыва не поступала.
- Аксенов традиционно рассказывал басни о работе ПВО. По его словам, в небе над Крымом силами ПВО якобы сбиты и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотников неизвестного противника. Однако кадры с места прилетов и детонация боеприпасов свидетельствуют об обратном.
- Из-за "хлопка" в целях безопасности так называемый "председатель Крыма" Аксенов также остановил движение железной дороги в Джанкойском районе. Кроме того, оккупанты также перекрыли движение на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.