Последствия пожаров на военных объектах в Крыму: что зафиксировали первые спутниковые снимки

Во временно оккупированном Крыму накануне вечером, 23 июня, прогремели взрывы. После них на спутниковых кадрах появились последствия пожаров на важных для российских оккупантов объектах.

Журналисты показали кадры последствий атак ВСУ на военных объектах российских захватчиков в селе Витино Сакского района. Взрывы в Крыму слышали ориентировочно в 22:00 23 июня.

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Какие последствия атак по военный объектам россиян в Крыму

Согласно спутниковым фотографиям спутника Planet Labs, 24 июня уже заметны следы от пожаров на территории военного объекта россиян в селе Витино. На снимках от 20 июня таких последствий не видно.

Последствия взрывов в Крыму 24 июня 2024 года: смотрите видео

Данные OpenStreetMap свидетельствуют, что там размещен 40 отдельный командно-измерительный комплекс, а именно Центр дальней космической связи. Он принадлежит воздушно-космическим силам России и является важной военной частью в системе российской космической связи и спутниковой навигации.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что на территории Центра есть системы спутникового наблюдения и сбора информации "Лиана". В нее входят спутники "Лотос" и "Пион-НКС".

"Пион-НКС" в частности, использует активную радиолокацию для морской разведки и сбора информации,

– рассказал Храпчинский.

Он уточнил, что Россия может использовать этот Центр, чтобы управлять:

группами спутников "ГЛОНАСС" (российский аналог американской GPS), которыми оперирует государственная корпорация врагов "Роскосмос";

системами радиоэлектронной борьбы. В частности, как "Тирада-2" и "Билина-ММ", которые предназначены "для подавления сигналов связи вражеских спутников".

Кстати, вечером 23 июня после взрывов в Евпатории, Заозерном, Донузлаве, Черноморском и Межводном предполагали, что есть прилет как раз по воинской части россиян возле Евпатории.

После этого в Defense Express подтвердили, что ВСУ ударили по специфическому объекту в оккупированном Крыму – Центру дальней космической связи России, расположенном в поселке Витино под Евпаторией.