Новый этап для Украины, – Братчук назвал главную цель одной из самых массированных атак по Крыму

В ночь на 3 мая оккупантам было особенно "горячо" в Крыму. Раздавались мощные взрывы, а враг даже перекрывал движение по Крымскому мосту.

Очередная атака подтвердила, что российская ПВО работает довольно плохо. Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, из-за этого есть сообщения о повреждении жилых застроек.

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Какой была главная цель

Основной удар беспилотников был направлен именно на порт Новороссийск. Это подтверждает тот факт, что враг очень быстро вывел оттуда свои ракетоносители. Также удары могли наносить по так называемым добывающим вышкам.

Относительно сбитого воздушного объекта, о котором говорят россияне, то им действительно мог быть российский самолет. Эта информация требует подтверждения, но, вероятно, говорится о Су-30СМ, который относится к авиации военно-морского флота России. Экипаж, скорее всего, спасся.

Очень интересная информация о сухогрузе, который подобрал этот российский экипаж. Военные моряки России сделали так, как всегда делают на поле боя – начали убегать. Они рассредоточились в море для того, чтобы в них не попало,

– рассказал Сергей Братчук.

Эта история имеет подтверждение с российской стороны. Она в очередной раз раскрывает сущность террористов. Есть надежда, что мы будем иметь больше информации о том, что происходит в течение этих двух дней в Крыму и в Краснодарском крае.

"Видим, что Украина начала новый этап реализации стратегии по вытеснению Черноморской флотилии России", – подчеркнул Сергей Братчук.

Интересно, что на суше Крыма враг также понес существенные потери. Все это влияет на ситуацию на Юге. Конечно, обстрелы баллистикой не прекратятся, но даже уничтожение комплексов С-300 является существенным результатом.

Однако, угроза баллистики на Юге, в частности в Одесской области остается очень высокой. Собственно, как и вражеские атаки "Шахедами". Это то, что происходит каждую ночь.

Напомним, уже 2 дня подряд россияне жалуются на массированные атаки дронами. Во вражеских телеграмм-каналах пишут, что такого налета не было уже давно. Взрывы раздавались в разных районах оккупированного полуострова.