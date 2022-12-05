Пока россияне массированно обстреливают Украину, в Джанкое говорят о "хлопке"

В понедельник, 5 декабря, Россия снова запустила десятки ракет на территорию Украины. В то же время жители временно оккупированного Крыма утверждают, что их посетил "хлопок".

Крымчане пишут, что слышали взрывы в Джанкое. Там расположен аэропорт с вражеской техникой, сообщает 24 канал.

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От "хлопка" затряслись окна

В местных группах оккупированного Джанкоя жители активно обсуждают "хлопок", который слышался в городе. Есть информация, что взрыв раздался на аэродроме.

Жители рассказывают, что от "хлопка" в домах трясутся окна. Однако пока официальной информации о взрывах в городе нет.

Жители Джанкоя обсуждают взрывы в городе / Скриншот из соцсетей

"Хлопок" посетил и аэродром в Россию: что известно