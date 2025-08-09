Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, украинским разведчикам удалось уничтожить несколько серьезных целей.

Что известно о взрывах в Крыму?

Как отметил Свитан, уже была информация, что оккупанты начали прятать некоторую свою ценную технику в специальные купольные конструкции. По одному из таки куполов попали на горе Ай-Петри.

Давно такой операции не было. Где-то полгода. Несколько раз выходили уничтожать российские вертолеты на море. Но это были точечные операции. Хотелось бы, чтобы операция по уничтожению локаторов и повреждения катера была началом еще более серьезной операции с использованием дальнобойных средств поражения,

– сказал Свитан.

Уничтожение ценных систем заставит врага оттянуть ресурсы с других направлений. Россияне будут вынуждены разместить другие РЛС в Крыму на замену тем, которые были уничтожены или повреждены.

Добавим, во время атаки ГУР ударили по вражескому десантному катеру проекта 02510 "БК-16". Также удалось уничтожить РЛС "Небо-СВУ", РЛС "Подлет К-1", РЛС 96Л6Е "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей".